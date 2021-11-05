Video Haber Önce boynuna sarıldı, sonra şehit yakınına küfretti! İYİ Partili Türkkan'dan skandal hareket | Video
Önce boynuna sarıldı, sonra şehit yakınına küfretti! İYİ Partili Türkkan'dan skandal hareket | Video

Önce boynuna sarıldı, sonra şehit yakınına küfretti! İYİ Partili Türkkan'dan skandal hareket | Video

05.11.2021 | 17:02

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfretti.

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