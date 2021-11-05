Kemal Kılıçdaroğlu’dan Kanal İstanbul tehdidi: Kanal İstanbul ihalesini alan olursa...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi AK Parti döneminde hazırlanan 'İstanbul İklim Vizyonu' için Kadıköy Müze Gazhane'de lansman düzenledi. AK Parti döneminde yapılan bilimsel incelemeleri, araştırmaları ve uygulanması gereken metodları tanıtan lansmana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.



Programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde iklim krizine karşı hazırlanan İstanbul'un "İklim Değişikliği Eylem Planı"nı revize ettiklerini belirtti.



Konuyu Türkiye'nin ve İstanbul'un en prestijli projelerinden biri olan Kanal İstanbul'a getiren İBB Başkanı "Beton Kanal, yalnızca kentsel değil bölgesel ve küresel bir iklim tehdididir ve iklim değişikliği ile ilgili çabaları geri döndürme riski barındırmaktadır. Hem şehrimiz hem ülkemiz ve hem de dünya için başlı başına bir iklim tehdidi olan Beton Kanal, iklim krizini artırmakla kalmayacak, bu krize karşı alınmakta olan önlemleri de ne yazık ki şehrimiz adına etkisiz hale getirecektir" diye konuştu

'ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDEYECEKLER'

İmamoğlu'nun ardından söz alan Kılıçdaroğlu ise İstanbullunun ve tüm Türkiye'nin merakla beklediği proje olan Kanal İstanbul üzerinden tehditler savurdu. Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Kanal İstanbul ihalesini hiç kimse almayacak. Alan olursa, çok ağır bedeller ödeyecektir. İster içerden, ister dışardan bu coğrafyaya ihanet etmek üzere açılan bir ihaleyi birisi alıyorsa ve iklim krizinin bu kadar yaygın olarak konuşulduğu bir dünyada, siz hala İstanbul'a ihanet etmeye devam edecekseniz ve bunun ihalesi açılacaksa, o ihaleye giren ağır bedeller ödeyecektir. Bunu herkesin bilmesini isterim. Dolayısıyla bu ihaleyi kimse girmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

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