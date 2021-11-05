S-400’le ilgili iddialar yalan

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, "S-400'ler İncirlik
'te" iddiasını yalanladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kalın, "S-400, kendi mecrasında süreç olarak devam ediyor. Teknik boyutu var, güvenlik boyutu var. O konular Milli Savunma Bakanlığımız
tarafından sevk ve idare ediliyor. İncirlik'e taşındığı iddiaları doğru değil. Vatandaşlar da gazeteciler de resmi açıklamalara itibar etsinler" dedi. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili sosyal medyada yürütülen kara propagandaya da değinerek, "Bu haberlerin aslı astarı yok. Ama ara ara bu tür spekülasyonlar ve yalan haberler ortaya atarak birtakım sahte gündemlere Türkiye çekilmek isteniyor" diye konuştu. ANKARA