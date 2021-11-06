Başkan Erdoğan Batman’da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Başkan Erdoğan törende açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Biz sizi Allah için seviyoruz. Sizin de bizi aynı amaçla sevdiğinizi biliyoruz.

Dünyada bir ilk olan Ilusu Barajı'nın açılışını yaptık. Batman'la birlikte, Mardin, Siirt, Şırnak'ın topraklarına verim katacak.

Eğitimde 432 derslikli 26 okulu, 400 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunu, spor salonunu bugün hizmete açıyoruz. 440 yataklı kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesini, 112 acil istasyonunu, sağlık külliyesini resmen bugün hizmete açıyoruz.

15 bin seyirci kapasiteli stadyumun dahil olduğu spor komplekslerini bugün hizmete açıyoruz.