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OTOMATİK OYNAT
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Afyonkarahisar'da korkunç olay! Kurşun yağdırıp kaçtı: 4 ölü, 1 yaralı 06.11.2021 | 21:34
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Batman'dan renkli görüntüler! Başkan Erdoğan, gençlerle türkü söyledi 06.11.2021 | 19:19
00:30
Çınar Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverler 'USTALAR' sergisinde buluştu 06.11.2021 | 19:08
32:23
Başkan Erdoğan'dan Batman'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 06.11.2021 | 17:03
00:19
SON DAKİKA: TOGG'dan heyecanlandıran test videosu 06.11.2021 | 16:30
01:03
Mehmetçik, şehitleri anmak için 2637 rakımlık Davraz Dağı’na tırmandı 06.11.2021 | 15:08
09:00
19:17
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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba "Türkkan'ı istifaya davet ediyoruz" 06.11.2021 | 14:06
28:32
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Muğla'da orman şehitleri adına hatıra ormanı 06.11.2021 | 11:13
01:41
Diyarbakırlı gençten Başak Demirtaş'a tepki 06.11.2021 | 11:11
05:15
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Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına şok baskın 06.11.2021 | 10:27
02:38
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle transit gemi trafiğine kapatıldı 06.11.2021 | 09:47
01:30
Hava Durumu 06-11-2021 06.11.2021 | 08:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Törende başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar