Batman’a 1 milyar liralık yatırım

Başkan Erdoğan, Batman
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Batman OSB
'deki 36 yeni fabrika, Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi
ve Şehir Stadyumu
ile diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. İşte Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmanın satırbaşları;
BİZ ESER ÜRETİRİZ:
Batman OSB'de faaliyete giren 36 fabrikayı açıyoruz. 500 milyon liralık yatırım ile açılan bu fabrikalar 4 bin yeni istihdam sağlıyor. 6 bin dekarlık alanda da yeni organize sanayi bölgesi kuruluyor. Eğitimde 26 okulu, 400 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunu, spor salonunu hizmete açıyoruz. 440 yataklı kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesini, 112 acil istasyonunu, sağlık külliyesini hizmete açıyoruz. Toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen tüm yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. 19 yılda Batman'da 16 milyar liralık yatırım yaptık. 19 yılda Batmanlı çiftçimize 1 milyar lira destek verdik.
BU MİLLET SANA DEVLETİ TESLİM EDER Mİ BAY KEMAL?: Bay Kemal
ne diyor, Kandil'i yerle bir edecekmiş. Bay Kemal bu millet bu devleti sana teslim eder mi? Bu HDP'ye bu İYİ Parti
'ye devlet teslim edilir mi? 10 tane büyükelçi çıkmış, bize ayar vermeye çalışıyor. Maalesef içimizden biri bunlara destek veriyor. CHP'yi yönetenlerin kendi iradeleriyle belirledikleri politikaları mı var? İnsanımızı PKK'nın silahlı tasallutundan kurtardık, inşallah bu örgütün kuklası olan HDP'den de kurtaracağız. Bu topraklardaki insanlarla hiçbir bağları olmadığını ispatladılar.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KANLA KURDUĞU VESAYETİ PARAMPARÇA ETTİK:
Batı bize ne diyordu? Bunlar sessiz devrim yaptılar. Kürtçe konuşmanın, okumanın, yazmanın suç olmaktan çıkarılması başta olmak üzere asırlık tüm sorunları çözecek adımları biz attık. Terör örgütünün buradaki inşalarımız üzerinde kanla kurduğu vesayeti de paramparça ettik. Yaptıklarımızın en yakın şahidi sizlersiniz. Biz ülkemizi büyüttükçe birileri bundan rahatsız oldu. Türkiye düşmanlarının piyonu PKK'lılara, FETÖ'cülere, diplomat görünümlü ajanlara, siyasetçi kılıklı etki elemanlarına posta koydukça daha da kuduruyorlar.
TÜRKİYE DOSTA DÜŞMANA KORKU VERMEYİ SÜRDÜRECEK:
Çevremizde kurulan kanlı tezgâhın gerisindeki hain niyetleri görüyoruz. Türkiye 2023 imtihanını da başarı ile geride bırakarak dosta güven, düşmana korku vermeyi sürdürecek.
KİRLİ VE KARANLIK KAMPANYALARI AŞARAK GELDİK
20 yıl öncenin Batman'ıyla bugünkü Batman'ı kıyasladığımızda, nereden nereye. Kirli ve karanlık kampanyalar yürütüldü, hepsini aşarak Batman'ı bu hizmetlere kavuşturduk. Batman, yıllarca terör örgütünün zulmü altında acılar çekmiş şehrimizdir. Biz bu toprakları hep kanımızla, alın terimizle birlikte yoğurarak vatan yaptık. Biz sizin için varız. Biz buyuz. Biz eser üretiriz. Kardeşlerim eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri