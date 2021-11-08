"TEKTONİK YA DA VOLKANİK KÖKENLİ DEPREM OLABİLİR?"

'Konya'da deprem olmaz' düşüncesinin yanlış olduğunu aktaran Ersoy, "Çünkü bu bölgede tarihsel olarak büyük depremler görünmeyebilir ama çevrede yüzeylenmemiş pek çok fay da olabilir. Bu depremin olduğu yerde aktif bir fay görünmüyor ama deprem olduğuna göre ya tektonik ya da volkanik kökenli deprem olabilir. İç Anadolu'nun depremleri sadece tektonik değil, volkanik kökenli de olabilir." dedi.

Prof Dr. Şükrü Ersoy Konya depremini değerlendirdi: Tektonik ya da volkanik kökenli deprem olabilir | Video

Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"İspanya'nın LA Palma Adası'ndaki volkan patladığı sırada magmanın yeryüzüne çıktığı sırada bazı depremler oluyor. Sürekli kaydediliyor. Bu depremler oluyor. Bunu teorik olarak söylüyor. O bölgeden tespit edilmiş çok önemli fay zonu yok. Ben 5.1'lik depremden sonra daha büyük bir depremin olmayacağı kanaatindeyim.