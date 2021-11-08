Konya'daki 5.1'lik depremin ardından A Haber canlı yayınına bağlanan Yıldız Teknik Üniversite İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremi değerlendirdi.
"TEKTONİK YA DA VOLKANİK KÖKENLİ DEPREM OLABİLİR?"
'Konya'da deprem olmaz' düşüncesinin yanlış olduğunu aktaran Ersoy, "Çünkü bu bölgede tarihsel olarak büyük depremler görünmeyebilir ama çevrede yüzeylenmemiş pek çok fay da olabilir. Bu depremin olduğu yerde aktif bir fay görünmüyor ama deprem olduğuna göre ya tektonik ya da volkanik kökenli deprem olabilir. İç Anadolu'nun depremleri sadece tektonik değil, volkanik kökenli de olabilir." dedi.
Prof Dr. Şükrü Ersoy Konya depremini değerlendirdi: Tektonik ya da volkanik kökenli deprem olabilir | Video
Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:
"İspanya'nın LA Palma Adası'ndaki volkan patladığı sırada magmanın yeryüzüne çıktığı sırada bazı depremler oluyor. Sürekli kaydediliyor. Bu depremler oluyor. Bunu teorik olarak söylüyor. O bölgeden tespit edilmiş çok önemli fay zonu yok. Ben 5.1'lik depremden sonra daha büyük bir depremin olmayacağı kanaatindeyim.
"TÜRKİYE'NİN YÜZDE 100'ÜNÜ DEPREM BÖLGESİ OLARAK DÜŞÜNMEK GEREKİYOR"
Türkiye'nin yüzde 100'ünü deprem bölgesi olarak düşünmek gerekiyor. Konya çevresini deprem tehlikesinden uzakmış gibi görmek yanlış bir şey. Bu bölgede bir deprem tehlikesi olabileceğini düşünüp ona göre planlar yapmamız gerekiyor.
Yıldız Teknik Üniversite İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy
"VOLKANLARIN TAMAMEN SÖNMÜŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNMEK YANLIŞ OLUR"
Bir vokanizmanın faaliyete geçeceği çok çok belli olur. Bu Güney Ege'de de var. Buralarda faaliyet olacağı zaman ipucu verir. Ama Orta Anadolu'da böyle bir tehlike yok. Türkiye'de 15'e yakın aktif volkan var şu anda suskun. Suskun olduğu onların aktif olmayacağı anlamına gelmez. Henüz buradaki volkanların tamamen sönmüş olduğunu düşünmek yanlış olur. Ama bu aktiviteyi direkt bir volkanizma üretecek gibi söylemek de yanlış olur"