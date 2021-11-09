Prof Dr. Şükrü Ersoy Konya depremini değerlendirdi: Tektonik ya da volkanik kökenli deprem olabilir | Video

Dün Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1’lik deprem tedirginliğe yol açarken, konuyla ilgili olarak Yıldız Teknik Üniversite İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirmelerde bulundu. A Haber canlı yayınına bağlanan Ersoy, ‘Konya’da deprem olmaz’ düşüncesinin yanlış olduğunu savundu ve “Bu depremin olduğu yerde aktif bir fay görünmüyor ama deprem olduğuna göre ya tektonik ya da volkanik kökenli deprem olabilir.” dedi. Türkiye’de 15’e yakın aktif volkan olduğunu da aktaran Ersoy, “Suskun olduğu onların aktif olmayacağı anlamına gelmez. Henüz buradaki volkanların tamamen sönmüş olduğunu düşünmek yanlış olur” ifadelerini kullandı. Öte yandan Ersoy Türkiye’nin yüzde yüzünü deprem bölgesi olarak düşünmek gerektiğini aktardı.