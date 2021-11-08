Son dakika! Başkan Erdoğan’dan ’TRT payı’ ve ’enerji fonu kesintisi’ açıklaması: Kesintileri kaldırma kararı aldık

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15:50'de bir araya geldi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşması yaptı ve toplantıda alınan kararları vatandaşlara bildirdi. Kabine Toplantısı'nın ardından sağlık personellerine atama müjdesi de veren Başkan Erdoğan, 40 bin sağlık personelinin atanacağını aktardı.

FATURALARDAKİ TRT PAYI VE ENERJİ FONU KESİNTİLERİ KALDIRILDI

Dünya genelindeki enerji krizine dikkat çeken Başkan Erdoğan enerji krizine karşı aldıkları tedbirleri de vatandaşlara duyurdu. Başkan Erdoğan TRT payının kaldırıldığını aktardı ve "Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık." dedi.

TRT PAYI NEDİR?

TRT Payı: TRT Gelirleri Kanunlarına istinaden aktif elektrik enerjisi bedeli üzerinden %2 oranında alınan ve TRT'ye iletilen bedeldir.

ENEJİ FONU BEDELİ NEDİR?

Enerji Fonu Bedeli, enerji sektöründe yapılacak araştırma, geliştirme gibi faaliyetlere destek sağlamak amacıyla Aktif Enerji Bedeli üzerinden % 1 oranında alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na iletilen bedeldir.