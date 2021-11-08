Lütfü Türkkan’a tepkiler büyüdü: Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlar sokağa döküldü

Buradan Meral hanıma sesleniyorum, sen bir bayansın, sen bir annesin, sen bir bacısın, sen bir kardeşsin, bir bayan olarak şimdiye kadar o hain, o alçak Lütfü Türkkan'ı o partiden ihraç etmen gerekmez miydi? Biri sana küfür ettiğinde hoşuna gider mi, bakın geçmişte Selahattin Demirtaş'ın eşine küfür edilirken sen gidip Selahattin Demirtaş'ın eşine sahip çıktın bayana küfür edilmez dedin, evet bizim örf ve âdetimizde bayana küfür edilmez, ama bu abimizin kardeşine, bacısına küfür edilirken bu saate kadar neden sessiz duruyorsun. Şehit ailesinde provokatör olmaz, şehit ailesinden olsa olsa vatansever olur, kahraman olur, Aziz milletimizin emanetlerine kimse küfür edemez, kimse hakaret edemez. Meclisten beklentimiz bu hafta bütün siyasi partilerin toplanıp, Lütfü Türkkan'ı gazi meclisimizden kovmalarını bekliyoruz. Dün olduğu gibi bugünde yarında şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanındayız, emirlerindeyiz onların ellerinin, ayaklarının altını öperiz. Türkiye'deki şehit ailelerimize sahip çıkma adına hep beraber Lütfü istifa, Lütfü istifa, "şeklinde konuştu.