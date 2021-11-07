Video Haber Bingöl’de şehide saygı, Lütfü Türkkan'a tepki mitingi | Video
Bingöl’de şehide saygı, Lütfü Türkkan'a tepki mitingi | Video

Bingöl’de şehide saygı, Lütfü Türkkan'a tepki mitingi | Video

07.11.2021 | 15:25

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Bingöl’de binlerce kişinin katıldığı şehide saygı mitinginde, Lütfü Türkkan protesto edildi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 1997'de şehit düşen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfür etmişti. Yaşanan olayın ardından Türkkan, birçok kesimden tepki gördü. Bu kapsamda Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) tarafından şehide saygı mitingi düzenlendi. Genç Caddesi Dörtyol Meydanında düzenlenen mitinge binlerce kişi katılarak, Türkkan protesto edildi.

BİŞHAK Başkanı Naim Tan, "İki gün önce ilimizde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan şehidimizin abisine karşı ağza alınmayacak, mesnetsiz, seviyesiz ve ahlaksızca söylemlerde bulunarak, şehit ailemize hakaret etmiştir. Biz bugün burada Bingöl halkı olarak Bingöl'deki şehit ailemizin nezdinde bütün şehit ailelerimize ve gazilerimize sahip çıkmak, bu ahlaksızca söylemlere karşı tepkimizi ifade etmek ve kınamak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Görevi, makamı, mevkisi ne olursa olsun hiç kimse şehit ailelerimize ve gazilerimize hakaret etme hakkına sahip değildir. Şehit ailelerimiz bizlere şehitlerimizin emanetleridir. Biz bu emanetlere gözümüz gibi bakar ve koruruz. Şehit ailemize terbiyesizce söylemlerde bulunan Lütfü Türkkan'ı Bingöl'den bir kez daha kınıyoruz ve lanetliyoruz" dedi.

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de, "Biz şehit aileleri siyasi malzeme değiliz. Kimse bizi siyasetin içine de çekmeye kalkmasın. Tahir kardeşimiz bütün siyasi partilerin olduğu gibi İYİ Parti de o gün Bingöl'e gelerek her siyasi parti gibi siyasi propaganda yaparken geçmişte Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapacağız söylemlerinden dolayı Siirt'e gidip bir HDP'linin 'burası Kürdistan'dır' söylemlerine tepki göstermek için Tahir kardeşimiz bir seçmen olarak bir vatandaş olarak kendilerine tepki göstermiştir. Bırakın bir şehit ailesini biz Bingöllüler olarak birinin anamıza bacımıza küfür etmesine razı olur muyuz. Lütfü Türkkan yatsın kalksın dua etsin bu olay geç duyuldu. Yoksa Bingöl'den sağ çıkmazdı. Yoksa Bingöl halkı ona gereken cevabı verirdi. Biz Bingöl halkı 90'lı yıllardan beri teröre, teröristlere ve onların siyasi uzantılarına boyun eğmedik. Bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Lütfü Türkkan'dan beklentimiz derhal Bingöl'e dönüp annesinin elini ayağını öpüp ondan özür dilemesini beklerken önce yalancılıktan tiyatro çevirdi. Önce dedi ki ben küfür etmedim. Yalan attı. Sonra yaşananlar kameralara yansıyınca bu defa yalancıktan özür diledi. Kimden özür diledi biliyor musunuz. Ne şehit ailemizden diledi ne de cesur Bingöl halkından özür diledi. Gitti kendi genel başkanından özür diledi. Biz senin bu özrünü bu ettiğin küfürleri milyonca defa iade ediyoruz. Bingöl'den sana milyonca defa lanet ediyoruz. Bizim İYİ Parti'den beklentimiz derhal meclisteki bütün görevlerinden istifa ettirilmesidir. Şehitler bizim kutsalımızdır" diye konuştu.

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