HSK üyeliğinde flaş gelişme

HSK Birinci Daire üyesi Hamit Kocabey'in istifasıyla boşalan Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için başvurular 1 kasım da başlamış ve 5 kasım saat 17.00'de sona ermişti. Meclis Başkanlığı'na 26 aday başvuruda bulunurken, Meclis Başkanlığı, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderdi.

Komisyon, yarın gerçekleştireceği toplantıda başvuru yapanlar arasından 3 adayı üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuyla belirleyecek. Daha sonra komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından TBMM Genel Kurul'da perşembe günü gizli oyla seçim yapılacak.

26 KİŞİ BAŞVURDU



Hamit Kocabey'in yerine kimin seçileceği yargı camiası tarafından merakla beklenirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne HSK üyeliği için başvuruda bulunan isimler ise şöyle:

Arzu Sonsuz Avukat

Ayşegül Özkurt Avukat

Seçkin Yavuzdoğan Öğretim Üyesi

Ali Yaşar Özkan Avukat

Mehmet Altıkulaç Avukat

Timur Borahan Avukat

Ali Çelikkaya Avukat

Barış Bilgin Dilmen Avukat

Ayşe Nacar Yılmaz Avukat

Ercan Ezgin Avukat

Mustafa Halit Çelik Avukat

Tuğçe Duygu Köksal Avukat

Gürsel Ekmen Miroğlu Avukat

Pelin Çelik Sakarya Avukat

Efkan Günaydınoğlu Avukat

Gürhan Demirel Avukat (Kırıkkale Ünv. Hukuk Müşaviri)

Hakan Akarken Avukat

Uğur Ersoy Öğretim Üyesi

Fevzi Gümüş Avukat

Havvanur Yurtsever Avukat (Çevre Şehircilik Bakanlığı Genel Müdür Yrd.)

Ali Yılmaz Avukat

Nuriye Ayşe Boztosun Öğretim Üyesi

Abdurrahman Aykut Dikencik Avukat

Abdullah Kaya Avukat

Müslüm Akıncı Öğretim Üyesi

Figen Şaştım Hukuk Müşaviri

KARMA KOMİSYON 3 ADAY BELİRLEYECEK

Meclis Başkanlığı, HSK üyeliği için yapılan başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderdi. Komisyon, başvuru yapanlar arasından 3 adayı üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuyla yarın gerçekleştireceği toplantı sonrası belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak.



TBMM GİZLİ OYLA SEÇİM YAPACAK



TBMM, komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından gizli oyla perşembe günü seçim yapacak. Birinci oylamada üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu aranacak, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan 2 aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi tamamlanacak.