Başkan Erdoğan-Temel Karamollaoğlu görüşmesine ilişkin açıklama: Olumlu bir havada geçti

"DOSTANE BİR GÖRÜŞME OLDU"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Başkan Erdoğan'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugüne randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da farklı fikirleri taşıyoruz ama çok dostane güzel bir görüşme oldu." değerlendirmesinde bulundu.