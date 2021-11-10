Başkan Erdoğan- Temel Karamollaoğlu görüşmesine ilişkin açıklama: Olumlu bir havada geçti | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Dostça bir görüşme olduğunu belirten kaynaklar, görüşmede ülke, bölge ve dünya gündemindeki konuların ele alındığını ifade etti.