Mostar’da sirenler 10.16 için çaldı

1992-1995 arasında, Avrupa
'nın ortasında ve bütün dünyanın gözü önünde gerçeklesen Müslüman katliamının sembol sehri Mostar'daki tarihi köprü 9 Kasım 1993'te Hırvat bombardımanıyla yıkılmıstı. 2004'te Türkiye
'nin de katkılarıyla aslına uygun olarak yeniden insa edilen Mostar Köprüsü
için dün yıkılısının 28'inci yılında tören düzenlendi. Mimar Sinan
'ın ögrencisi olan Mimar Hayrettin
tarafından 1566'da insa edilen tarihi köprü için Bosna Hersek
'in Mostar kentinde yapılan tören yıkıldıgı saat olan 10.16'da sirenlerin çalmasıyla basladı. Törene katılanlar, Mostar Köprüsü üzerinden zümrüt yesili rengiyle bilinen Neretva Nehri
'ne karanfil bıraktı, sembolik olarak köprüden "sessiz atlayıs" da yapıldı. Sehrin Bosnak ve Hırvat mahallelerini birbirine baglayan tarihi köprü 2005'te UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.