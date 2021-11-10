Öldürülen üst düzey terörist Nazlı Taşpınar ile ilgili çarpıcı sözler: Put olarak gördükleri bir isimdi! Efsaneleri yıkıldı...

(Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar)

NAZLI TAŞPINAR TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİPTİ

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, kırmızı listedeki teröristin etkisiz hale getirilmesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bu terörist örgüt içindeki en etkili kadınlardan birisi. PKK'nın en üst düzey organının üyesi ve en önemli özelliği örgütteki tüm kadınlardan sorumlu olması. Terör örgütü için kadın istismarı en kritik konulardan biri. Ve bu öldürülen terörist örgüt içindeki kadınların her şeyinden sorumlu.

Öte yandan bu kadının bir başka önemli özelliği de yasa dışı sol silahlı örgütlerle bağı ve koordinasyonu sağlıyor. PKK, yasa dışı sol terör örgütlerini yönetiyordu.