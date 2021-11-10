Öldürülen üst düzey terörist Nazlı Taşpınar ile ilgili çarpıcı sözler: Put olarak gördükleri bir isimdi! Efsaneleri yıkıldı...

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda PKK/KCK,'nın Merkez Komite Üyesi Emine Erciyes kod adlı terörist Nazlı Taşpınar öldürüldü. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, Taşpınar'ın Öcalan'ın ekibinden olduğunu, örgüt içinde put olarak kabul edilen isimler arasında yer aldığını belirtti. Ağar, "Murat Karayılan, Şahin Cilo, Cemil Bayık şimdi empati yapıyor. Daha çok korkup saklanıyorlar. 'Bunu öldürdülerse beni de öldürebilirler' diyor" ifadelerini kullandı.
(Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar)
NAZLI TAŞPINAR TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİPTİ
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, kırmızı listedeki teröristin etkisiz hale getirilmesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
Bu terörist örgüt içindeki en etkili kadınlardan birisi. PKK'nın en üst düzey organının üyesi ve en önemli özelliği örgütteki tüm kadınlardan sorumlu olması. Terör örgütü için kadın istismarı en kritik konulardan biri. Ve bu öldürülen terörist örgüt içindeki kadınların her şeyinden sorumlu.
Öte yandan bu kadının bir başka önemli özelliği de yasa dışı sol silahlı örgütlerle bağı ve koordinasyonu sağlıyor. PKK, yasa dışı sol terör örgütlerini yönetiyordu.
"ÖCALAN İLE BİZZAT ÇALIŞMIŞ, EĞİTİM ALMIŞ, ONUN EKİBİNDEN..."
Ağar, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile Nazlı Taşpınar arasındaki bağa da dikkat çekti. Ağar sözlerini şöyle sürdürdü:
Terörist başı Abdullah Öcalan ile bizzat tanışıklığı var. Onun ekibinden. Öcalan ile faaliyetlerde bulunmuş, ondan eğitim almış biri.
Bu operasyonun verdiği mesaj ile örgütte büyük hayal kırıklığı, inancı kaybetme ve moral motivasyon olarak çökme sözkonusu olacaktır.
"ERİŞİLEMEZ, ULAŞILAMAZ GÖRDÜKLERİ BİR İSİM ÖLDÜRÜLDÜ"
Taşpınar'ın terör örgütünün sözde en üst yönetiminde olduğunu ifade eden Ağar, "Örgüt içinde ulaşılamaz, erişilemez, dokunulamaz gördükleri bir kişi öldürüldü. Terör örgütünün putları bunlar. Putları elinden alındı. Sözde efsaneleşmiş teröristler bunlar. Sen efsanelerini yıkıyorsun. Put gördüklerinin bile imha edilebilir olduğunu görüyorlar. Moral motivasyon olarak çökerten bir durum" dedi.
"KARAYILAN, BAYIK, CİLO ŞİMDİ DAHA FAZLA KORKUP SAKLANIYORLAR"
Kırmızı listedeki Taşpınar'ın Karayılan, Bayık, Cilo gibi kritik isimlerden olduğuna dikkat çeken Ağar, "Bir kere bu kadın üzerinden ürettikleri etkiyi ellerinden aldın. Yerine birini koymak isteyeceklerdir elbet. Ama orada tutacak mı, ayn ı etkiyi yaratacak mı? Bu çok uzun sürer. Ayrıca empati yaptırıyorsun. Murat Karayılan'a, Cemil Bayık'a, Şahin Cilo'ya empati yaptırıyorsun. Daha fazla korkuyorlar. 'Onu öldürdülerse beni de öldürebilirler' diyecekler. Şimdi saklandıkları inlerde daha tedirgin olacaklar. Daha derinlere saklanma ihtiyacı duyacaklar." diye konuştu.
Son dakika: Gara'da MİT ve TSK operasyonu! Kırmızı kategorideki PKK'lı Nazlı Taşpınar etkisiz