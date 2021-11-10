Son dakika: Gara'da MİT ve TSK operasyonu! Kırmızı kategorideki PKK'lı Nazlı Taşpınar etkisiz

Son dakika haberine göre terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, örgütün en üst yönetim kademesi olan PKK/KCK Merkez Komite Üyesi Emine Erciyes kod adlı Nazlı Taşpınar, MİT ve TSK’nın Irak Gare alanında gerçekleştirdiği ortak operasyonla etkisiz hale getirildi.