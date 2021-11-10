YPG elebaşı Mazlum Kobani ’Bize umut veriyorlar’ diyerek CHP’yi ağırlamak istedi!

Terörle mücadele için Meclis'e sunulan Suriye tezkeresi önemli bir gerçeği de tekrar gözler önüne serdi. CHP, HDP ile aynı eksende bir kez daha buluşarak Irak ve Suriye'ye yönelik terörle mücadele tezkeresine hayır oyu verdi.
CHP VE HDP 'HAYIR', İTTİFAK ORTAĞI İYİ PARTİ 'EVET' DEDİ
Tezkereye AK Parti, MHP ve İyi Parti evet derken; CHP ve HDP hayır oyu vererek sınır ötesi terör operasyonlarının önünü kapatmak istedi.
Özellikle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tezkereye 'evet' demek Cumhuriyete ihanettir." sözleriyle büyük tepki çekmişti.
CHP'NİN TERCİHİ TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK'YI MEMNUN ETTİ
CHP'nin bu tavrı, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG tarafından memnuniyetle karşılandı. Terör örgütü elebaşılarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin de, Amberin Zaman'a konu hakkında röportaj verdi.
"CHP'NİN TEZKERE KARARI UMUT VERİCİ"
Uluslararası güçlerin Suriye'ye yönelik bir operasyona karşı durmasının CHP'yi Suriye tezkeresine "hayır" deme konusunda cesaretlendirdiğini belirten Kobani, her halükarda bunun iyi bir sinyal ve önemli bir adım olduğunu belirterek, "CHP böyle bir şey yapıyorsa bu da Türkiye içerisindeki dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Bu da umut verici." şeklinde konuştu.
CHP HEYETİNİ DAVET ETTİ
Terörist Kobani, "CHP'den bir heyet davet etmek ister misiniz buraya?" sorusuna da "Olabilir. Bence olumlu da olabilir." yanıtını verdi.
ERDOĞAN İKTİDARI DEĞİŞİRSE RAHATLAYACAKLAR!
Kobani, tezkere ile ilgili konuşmasını sürdürerek "Suriye halkları, yönetimi ve uluslararası güçler bir mutabakata varırsa Türkiye çekilmek zorunda kalır. Türkiye'de Erdoğan iktidarı değişirse eğer bunun da mutlak katkısı olur." ifadelerini de kullandı.