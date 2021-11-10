YPG elebaşı Mazlum Kobani ’Bize umut veriyorlar’ diyerek CHP’yi ağırlamak istedi!

"CHP'NİN TEZKERE KARARI UMUT VERİCİ"

Uluslararası güçlerin Suriye'ye yönelik bir operasyona karşı durmasının CHP'yi Suriye tezkeresine "hayır" deme konusunda cesaretlendirdiğini belirten Kobani, her halükarda bunun iyi bir sinyal ve önemli bir adım olduğunu belirterek, "CHP böyle bir şey yapıyorsa bu da Türkiye içerisindeki dengelerin değiştiğine işaret ediyor. Bu da umut verici." şeklinde konuştu.