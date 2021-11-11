ARKADA MOTORLAR VAR: 30 TONLA İTME KUVVETİ

Buradan bir kuvvet oluşuyor. Bunun arkasında motorları var. Hava buradan geliyor ve motorlara giriyor. İlk yanma odası ve ikinci yanma odasından geçiyor. İki motorun verdiği güç uçağı itiyor. 30 tonla bunu itiyorsunuz.