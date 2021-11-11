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Giriş Tarihi: 11.11.2021 07:38

Kotil: Milli Muharip Uçak 18 Mart 2023'te motorunu çalıştıracak

Kotil: Milli Muharip Uçak 18 Mart 2023’te motorunu çalıştıracak

Son dakika haberler... Ulusal ve uluslararası birçok firmanın en yeni ürünlerinin sergilendiği SAHA EXPO 2021 fuarı başladı. Savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde milli sistemler geliştirmek hedefiyle kurulan SAHA İstanbul, büyük ilgi görüyor. Fuarda SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip uçağın sisteminin nasıl çalışacağını anlattı.

Son dakika haberler... Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı. Fuarda 480'e yakın firma geliştirdiği teknoloji sergiliyor. Ulusal ve uluslararası birçok firmanın katıldığı fuar, yoğun ilgi görüyor.

TEMEL KOTİL SABAH TV'YE ANLATTI: İŞTE MMU'NUN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Fuarda SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip uçağın sisteminin nasıl çalışacağını anlattı.

Temel Kotil, şu ifadeleri kullandı:

İLK PARÇANIN KESİLMESİ

"Uçak yapmak demek, ilk parçasının kesilmesi havacılık sektörü açısından heyecan verici bir gelişmedir. Düğmeye basıldı. Törende düğmeyi tasarımı yapan genç arkadaşa bastırdık. Milli muharip uçak yapıyorsanız, uçağın bu bölgesi hava alanı. Bu bölgeden içeri havayı emiyor. Süpersonik ama… Süpersonik olursa havayı yarmıyor.

Milli Muharip Uçağın birebir prototipi daha önce Paris Havacılık Fuarı'nda sergilenmişti

ARKADA MOTORLAR VAR: 30 TONLA İTME KUVVETİ

Buradan bir kuvvet oluşuyor. Bunun arkasında motorları var. Hava buradan geliyor ve motorlara giriyor. İlk yanma odası ve ikinci yanma odasından geçiyor. İki motorun verdiği güç uçağı itiyor. 30 tonla bunu itiyorsunuz.

Uçak 30 tonla itildiği için süpersonik havanın üstte ve altta basınç oluşturmasından dolayı bir kuvvet meydana geliyor. Bu kuvvet uçağın ağırlığını havada tutuyor.

MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZ 18 MART'TA MOTOR ÇALIŞACAK

Bu uçağın 18 Mart 2023'te motoru çalışacak. Motor çalıştı ne demek? Bunun içindeki hidrolikleri, yakıt sistemini yerleştirdim. Pilotu da kokpite oturttum. Bütün ekranları, hazırlıkları bitti ve motoru çalıştıracak demek. 18 Mart 2025'te de inşallah havada göreceğiz."

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Kotil: Milli Muharip Uçak 18 Mart 2023'te motorunu çalıştıracak
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