TEMEL KOTİL SABAH TV'YE ANLATTI: İŞTE MMU'NUN ÇALIŞMA PRENSİBİ
Fuarda SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip uçağın sisteminin nasıl çalışacağını anlattı.
Temel Kotil, şu ifadeleri kullandı:
İLK PARÇANIN KESİLMESİ
"Uçak yapmak demek, ilk parçasının kesilmesi havacılık sektörü açısından heyecan verici bir gelişmedir. Düğmeye basıldı. Törende düğmeyi tasarımı yapan genç arkadaşa bastırdık. Milli muharip uçak yapıyorsanız, uçağın bu bölgesi hava alanı. Bu bölgeden içeri havayı emiyor. Süpersonik ama… Süpersonik olursa havayı yarmıyor.
Milli Muharip Uçağın birebir prototipi daha önce Paris Havacılık Fuarı'nda sergilenmişti
ARKADA MOTORLAR VAR: 30 TONLA İTME KUVVETİ
Buradan bir kuvvet oluşuyor. Bunun arkasında motorları var. Hava buradan geliyor ve motorlara giriyor. İlk yanma odası ve ikinci yanma odasından geçiyor. İki motorun verdiği güç uçağı itiyor. 30 tonla bunu itiyorsunuz.
Uçak 30 tonla itildiği için süpersonik havanın üstte ve altta basınç oluşturmasından dolayı bir kuvvet meydana geliyor. Bu kuvvet uçağın ağırlığını havada tutuyor.
MİLLİ MUHARİP UÇAĞIMIZ 18 MART'TA MOTOR ÇALIŞACAK
Bu uçağın 18 Mart 2023'te motoru çalışacak. Motor çalıştı ne demek? Bunun içindeki hidrolikleri, yakıt sistemini yerleştirdim. Pilotu da kokpite oturttum. Bütün ekranları, hazırlıkları bitti ve motoru çalıştıracak demek. 18 Mart 2025'te de inşallah havada göreceğiz."