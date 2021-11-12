İzmir Büyükşehir Belediyesi borçlanmaya devam ediyor! İşte son rakamlar

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer'in kötü yönetimi belediyeyi borç batağına sürükledi. Heykel sayma, trafik konisi dizme gibi ihalelerle belediye kaynaklarını çarçur eden Soyer, 3 yılda belediyenin borç miktarını üçe katladı.

Aziz Kocaoğlu'ndan Büyükşehir Belediyesi'ni 3 milyar 63 milyon lira borçla devir alan Soyer aradan geçen süreçte 10 milyar liraya yakın borç yaptı. Soyer geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2022 yılı için de ümidini borçlara bağladı. Geçtiğimiz Pazartesi günü belediye meclisinde dağıtılan kitapçıklara göre İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşları İZSU ve ESHOT Genel Müdürlüğü 2022 mali yılı tahmini gelir gider bütçesinde 3 milyar 579 milyon liralık borçlanma öngördü. 2022 yılındaki borçlanma ile birlikte büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşlarının borç miktarının önümüzdeki yılsonunda toplamda 13 milyarı geçmesi bekleniyor.

İBB BÜTÇESİNİN 4'TE BİR'İ BORÇ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından denk bütçe şeklinde hazırlanan 2022 mali yılı tahmini gelir gider bütçesine göre yıl içindeki giderlerin toplamı 12 milyar 500 milyon lira olarak hesaplanırken gelirler 9 milyar 950 milyon lirada kaldı. Denklik sağlanması için aradaki 2 milyar 550 milyon liralık farkın borçla kapatılması öngörüldü.

İZSU'DA DEĞİŞEN BİRŞEY YOK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2022 mali yılı tahmini gelir gider bütçesi de büyükşehir ve ESHOT Genel Müdürlüğü gibi denk bütçe şeklinde hazırlandı. Buna göre giderlerin toplamı 3 milyar 800 milyon lira olarak hesaplanırken gelirler 3 milyar 178 milyon lirada kaldı. Aradaki 622 milyon liralık farkın borçla kapatılması öngörüldü.

407 MİLYON

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ulaşım şirketi ESHOT Genel Müdürlüğü taslak bütçesi de diğer kardeş kuruluş İZSU ile aynı kaderi paylaştı. 2022 mali yılı tahmini gelir gider bütçesinde giderler toplamı 1 milyar 821 milyon 600 bin lira olarak hesaplanırken gelirler 1 milyar 414 milyon 035 bin lirada kaldı. Aradaki 407 milyon 565 bin liralık farkın borçla kapatılması planlandı. Büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşlarının 2022 yılı tahmini gelir gider bütçeleri Kasım ayı içinde ihtisas komisyonlarından gelen raporlar doğrultusunda görüşülüp karara bağlanacak.

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