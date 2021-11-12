SON DAKİKA HABERİ: MEB duyurdu! Açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavları çevrim içi yapılacak

Buna göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavlarının 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar çevrim için ortamda yapılması kararlaştırıldı. Sınavlar, bu döneme mahsus çevrim içi gerçekleştirilecek.

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için daha önce ders seçimi yapmış olan öğrencilerin buna göre sınava katılabilmesi, yeniden ders seçimi yapmak isteyenlerin 17-30 Kasım arasında dersleri seçebilmeleri sağlanacak.