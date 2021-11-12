Türk Konseyi binası açıldı! Türk dünyası liderleri İstanbul’da

Son dakika haberler... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk dünyası liderleri İstanbul'da açılan Türk Konseyi Genel Sekreterlik binasının açılışına katıldı. Misafirleriyle samimi görüntüler veren Başkan Erdoğan açılışın ardından Türk Konseyi 8. zirvesinin gerçekleşeceği programa geçti.
TÜRK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ AÇILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk dünyası liderleri Türk Konseyi'nin yeni Genel Sekreterlik binasının açılışını birlikte yaptı.
İşte açılıştaki o anlar...
SON DAKİKA: Türk dünyası liderleri İstanbul'da: Başkan Erdoğan açılışa katıldı