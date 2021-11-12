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Giriş Tarihi: 12.11.2021 11:28 Son Güncelleme: 12.11.2021 11:30

Türk Konseyi binası açıldı! Türk dünyası liderleri İstanbul'da

Türk Konseyi binası açıldı! Türk dünyası liderleri İstanbul’da

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Türk Konseyi Genel Sekreterlik binası açılışına katıldı. Türk dünyası liderleri de bu açılış için İstanbul'da bulunurken liderler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki programa yoğun ilgi gösterdi. İşte programa dair son dakika bilgileri

Son dakika haberler... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk dünyası liderleri İstanbul'da açılan Türk Konseyi Genel Sekreterlik binasının açılışına katıldı. Misafirleriyle samimi görüntüler veren Başkan Erdoğan açılışın ardından Türk Konseyi 8. zirvesinin gerçekleşeceği programa geçti.

TÜRK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİ AÇILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk dünyası liderleri Türk Konseyi'nin yeni Genel Sekreterlik binasının açılışını birlikte yaptı.

İşte açılıştaki o anlar...

SON DAKİKA: Türk dünyası liderleri İstanbul'da: Başkan Erdoğan açılışa katıldı

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Türk Konseyi binası açıldı! Türk dünyası liderleri İstanbul'da
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