SON DAKİKA: Türk dünyası liderleri İstanbul'da: Başkan Erdoğan açılışa katıldı

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05:14
01:30
Hava Durumu 12-11-2021 12.11.2021 | 08:00
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Bursa İnegöl'de, park halindeki iki kamyonun dorsesi alev alev yandı 11.11.2021 | 09:04
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Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı ile bir araya geldi 11.11.2021 | 09:44
01:19
01:30
Hava Durumu 11-11-2021 11.11.2021 | 08:00
07:40
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil SABAH TV’ye açıkladı "Düğmeye basıldı" 10.11.2021 | 18:44
02:39
Türkiye bu teknolojilerde en büyük ihracatçı oldu: 2 yeni SİHA geliyor! 10.11.2021 | 17:07
01:30
Hava Durumu 10-11-2021 10.11.2021 | 08:00
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MHP Lideri Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 09.11.2021 | 11:29
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Hava Durumu 09-11-2021 09.11.2021 | 08:00
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Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan'da Zafer Günü törenine katıldı 08.11.2021 | 09:56
Son dakika haberleri... Türk dünyası liderleri İstanbul'da! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyası liderleri beraber Türk Konseyi Genel Sekreterlik Binası'nın açılış törenine katıldı.