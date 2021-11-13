Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Dünyaca ünlü savaş oyununda Kur’an-ı Kerim skandalı!
Giriş Tarihi: 13.11.2021 20:24

Dünyaca ünlü savaş oyununda Kur’an-ı Kerim skandalı!

Dünyaca ünlü savaş oyununda Kur’an-ı Kerim skandalı!

Dünyaca ünlü oyun firmasının son oyunu Call of Duty: Vanguard'da yer alan kana bulanmış Kur’an-ı Kerim sayfaları tepkilere neden oldu. Şirket, söz konusu sahneler nedeniyle Müslüman kullanıcılardan özür diledi.

Oyunun sahibi firma, geçtiğimiz aylar Call Of Duty'nin yeni oyunu Vanguard'ı duyurmuştu. Merakla beklenen oyun geçtiğimiz hafta yayınlandı. Oyunun yayınlanmasıyla birlikte tartışmalarda beraberinde geldi.

Oyunun zombi modundaki Stalingrad haritasında bir zemine dağılmış ve bazıları ise kana bulanmış halde Kur'an-ı Kerim'den sayfaların göründüğü belirlendi.

MÜSLÜMAN KULLANICILARDAN ÖZÜR DİLEDİ

İkinci Dünya Savaşı'nı konu edinen Call of Duty: Vanguard serisinde yer alan bir Kur'an-ı Kerim sahnesi sebebiyle Activision-Blizzard firması Müslüman kullanıcılarından özür diledi.

Dünyaca ünlü savaş oyununda Kur'an-ı Kerim skandalı!

"Call of Duty Orta Doğu" sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan açıklamada, görüntülerin oyuna yanlışlıkla dahil edildiğini belirterek şunlar söylendi:

"Müslüman toplumunu rahatsız eden içerikler fark edildiği an oyundan çıkartıldı. Derinden özür dileriz. Gelecekte bu tür olayların yaşanmaması için tedbirler alacağız"

ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyaca ünlü savaş oyununda Kur’an-ı Kerim skandalı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA