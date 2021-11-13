Oyunun sahibi firma, geçtiğimiz aylar Call Of Duty'nin yeni oyunu Vanguard'ı duyurmuştu. Merakla beklenen oyun geçtiğimiz hafta yayınlandı. Oyunun yayınlanmasıyla birlikte tartışmalarda beraberinde geldi.
Oyunun zombi modundaki Stalingrad haritasında bir zemine dağılmış ve bazıları ise kana bulanmış halde Kur'an-ı Kerim'den sayfaların göründüğü belirlendi.
MÜSLÜMAN KULLANICILARDAN ÖZÜR DİLEDİ
İkinci Dünya Savaşı'nı konu edinen Call of Duty: Vanguard serisinde yer alan bir Kur'an-ı Kerim sahnesi sebebiyle Activision-Blizzard firması Müslüman kullanıcılarından özür diledi.
Dünyaca ünlü savaş oyununda Kur'an-ı Kerim skandalı!
"Call of Duty Orta Doğu" sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan açıklamada, görüntülerin oyuna yanlışlıkla dahil edildiğini belirterek şunlar söylendi: