Son dakika: CHP'li Başkan yardımcısı Osman Ayradili 2 yıl önce evlendiği eşini belediyeye aldı

YARDIMCI JÜRİ ÜYESİ İLE DANIŞMAN JÜRİ ÜYESİ BİLE VAR

Nilüfer Belediyesindeki akraba istihdamının yanı sıra aynı tanıdık ve akrabaların akıllara durgunluk veren yöntemlerle ek ödemelerle fonlanması ise bu kadarına da pes dedirtti. Belediyede düzenlenen çeşitli yarışma tarzı etkinliklerde, görevlendirilen yakın isimlere, Raportör, Jüri üyeliği, yardımcı Jüri üyeliği ve hatta Danışman Jüri üyeliği gibi skandal görevler yazıldığı ve bu görevlerden ek ödemeler aldıkları ortaya çıktı.