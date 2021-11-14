FETÖ ile CHP el ele: KHK’lılarla bir araya geldiler

CHP milletvekili Yıldırım Kaya ise, toplantıya katılan KHK'lıların meslekten ihraç edilmelerini ise inançlarına bağlayarak, "Bu demokrasi, hak, hukuk mücadelesi. Bu zulmü yapanlardan hesap sormak boynumuzun borcu. Sizin inançlarınızdan vazgeçmeniz için bu zulmü yaptılar, inançlarınızdan vazgeçmeyin" ifadelerini kullandı.

Gülizar Biçer Karaca ise konuşmasında, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajını getirdim. KHK'lı arkadaşlarımıza söyleyin hak, hukuk, adalet mücadelelerinde onların yanında olacağız' dedi" ifadesini kullandı. CHP'nin KHK'lılarla düzenlediği toplantı tepki çekti.

TGB'LİLERDEN PROTESTO: HAİN FETÖ, İŞBİRLİKÇİ CHP

Toplantının yapıldığı salonunun önünde toplanan 50 kadar Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi ise protesto gösterisi düzenledi. Gruptakiler, "Hiçbir yerde bu etkinliklerinize izin vermeyeceğiz. Türk gençlerinin nefesi her an ensenizde olacak. Türkiye'de bu tür etkinliklere izin yok. Atatürk gençliği görev başında. Fetullahçı çete kurtarılamaz. Hain FETÖ işbirlikçi CHP" sloganları attı.