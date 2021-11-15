60 STK toplanıp masaya yatırdı: Farklı cinsel yönelim tehlikesi nasıl aşılacak?



Dr. Mike Davidson SABAH muhabiri Merve Bilkay'a konuştu

"EŞCİNSELLİK SOSYAL MEDYANIN BİR ÜRÜNÜ"

Eşcinselliğin bir moda haline geldiğini belirten Dr. Davidson, "Eşcinsellik sosyal medyanın bir ürünü. Bu da farklı bir tür pandemi aslında. Çünkü Londra'ya baktığımızda çok kısa bir sürede küçük yaştaki çocukların trans kimliğe bürünmeleri yani cinsiyet değiştirmeleri yüzde 4 bin oranında arttı. Çok kısa bir süre içinde." dedi.

Kuzey İrlanda Topluluğu'nun daha muhafazakâr bir durumda olduğunu belirten Davidson; "Birleşik Krallık hükümeti iki ülkeyi yönettiği için –hem İngiltere hem Kuzey İrlanda- şu an Kuzey İrlanda topluluğunda hem kürtaj ile bir yasayı hem de cinsiyet değişimi ile ilgili bir yasayı baskı ile kabul ettirmeye çalışıyor. Ama Kuzey İrlanda halkı muhafazakâr olduğu için bunu kabullenemiyor." şeklinde konuştu.

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"MÜSLÜMAN KADINLARIN CAHİL OLARAK ALGILANMASI ÜZÜCÜ"

Sempozyumda muhafazakâr kadınlar ile birlikte cinsiyeti, cinsiyetsizliği, eşcinselliği rahatça konuşabildiklerine dikkat çeken Davidson; "Eşcinselliği bilimsel olarak ele alabiliyoruz. Muhafazakâr kadınların bu tarafının tanınmaması üzücü. Müslüman kadınların bazı yerlerde cahil olarak algılanması gerçekten üzücü. Dünyadaki olaylardan dolayı birbirimizi tanıyamaz hale geldik. Topluluklar birbirini tanımıyor. Farklı topluluklar olarak birbirimizi tanımamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"FİNLANDİYA ÖRNEĞİNE BAKILMALI"

Davidson; "Müslümanlar şöyledir, batılılar böyledir, Hristiyanlar şöyledir vesaire demeden önce birbirimizi tanımamız gerekiyor. Tabi ki farklılıklarımız var ama bizi bir araya getiren sosyolojik konular da olabiliyor. Bu konular hakkında fikir alışverişi yapmalıyız. Türkiye devletine bir öneride bulunmak istiyorum. Finlandiya örneğine bakabilirler. Finlandiya'da cinsiyet değiştirme operasyonu öncesinde devlet, bu operasyonu geçirmek isteyen bireylerin hormon tedavisi veya ameliyat öncesinde önce psikolojik terapi görmelerini zorunlu kılıyor. Belki Türkiye'de de böyle bir uygulama olabilir. Ben bir uzman olarak bunun zorunlu kılınmasını öneriyorum. ÇAKOP'un düzenlediği bu sempozyumu çok beğendim ve faydalı buldum. Emeği geçen herkesi tebrik ederim." açıklamasında bulundu.