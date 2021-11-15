Bakan Karaismailoğlu’ndan ’Kanal İstanbul’ açıklaması! Dünyayı Türkiye’ye bağlayacak





Konuşmasına devam eden, Bakan Karaismailoğlu, "Başakşehir Hadımköy Kesimi dahilinde, 1 Gergin Eğik Askılı Köprü yani Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü, 7 viyadük, 15 köprü, 21 üstgeçit, 10 alt geçit, 59 menfez olmak üzere toplam 113 sanat yapısı bulunuyor. Ayrıca, proje bünyesinde 1 Köprü Bakım İşletme Merkezi ile 1 Otoyol Bakım İşletme Merkezi de inşa edilecek. Başakşehir Bahçeşehir Hadımköy kesimi; Daha önce yapımı tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş Kavşağı'ndan başlayarak doğu yönde Yeşilbayır ve Deliklikaya yerleşimlerinin kuzeyinden sonra Sazlıdere Barajı'nın güneyinden Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü ile geçmekte. Otoyol güzergahı, Şehir Hastanesi Kavşağı vasıtasıyla Olimpiyat Stadı, Kayaşehir ve Çam Sakura Şehir Hastanesine ulaşımı sağlamakta. Başakşehir Sular Vadisi'ni özel yapım metotlu bir köprü ile geçtikten sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir Kavşağı'na bağlanarak son buluyor. Bunun yanında Karaağaç ve Ispartakule bölgelerinde TEM (O-3) İstanbul-Edirne Otoyolu'na da bağlantı sağlanacak. Elbette Başakşehir Hadımköy kesiminin en önemli yapısı Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'dür. Köprü'müz, gergin eğik askılı tipte ve uzun açıklıklı olarak inşa ediliyor. 2x4 şeritli ve 46 metre tabliye genişliği olacak şekilde tasarlandı. 440 metre orta açıklık ve 210 metre yan açıklıklı olan Köprü, 196 metre yüksekliğinde iki adet diamond geometrisinde kuleye sahip. Orta ve iki yan açıklığıyla beraber 850 metre uzunluğundaki Sazlıdere Köprüsü, yaklaşım viyadükleriyle beraber 1618 metrelik bir açıklığa sahip olacak" şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, "Hem Otoyol'umuzun hem de Köprü'müzün yapım çalışmaları her geçen gün hız kazanarak devam ediyor. Sazlıdere Barajı geçişini sağlayan Köprü'müz ayrıca Kanal İstanbul kapsamında yapılan ilk köprü olma özelliğine de sahip. Kanal İstanbul'daki ikinci adımımız da bir diğer ulaşım geçişi olan; Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattının başlangıç kesimi olan Halkalı-Ispartakule arası Hızlı tren kesimine de başlıyoruz. Buranında temelini yakın zaman içerisinde atacağız. Plan ve program içerisinde bir taraftan Kanal İstanbul'un gerekli yapılarını bir bir hayata geçirirken diğer taraftan sektör paydaşlarımızın görüşlerini de alarak Kanal İstanbul'un işletme planlarını hazırlıyoruz."

Kanal İstanbul ile ulaşım sektöründe ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralayacaklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralıyoruz. Kanal İstanbul, dünyada ve ülkemizde yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, değişen iktisadi yönelimler ve ülkemizin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan stratejik bir hamledir. Güvenlikten, ticarete, yaşamdan çevreye her yönüyle Türkiye'nin vizyon projesi olan Kanal İstanbul, Avrasya bölgesinin lokomotifi olan Marmara'da alternatif bir su yolu olarak ülkemizin hizmetine sunulacak. Dünyadaki tüm su yolları incelendiğinde, İstanbul Boğazı gibi yoğun nüfusun içinden geçen başka bir su yolu bulunmuyor. Boğaz, gemi trafiğinin oluşturduğu riskler açısından her geçen yıl daha tehlikeli hale geliyor. 100 yıl öncesinde 3-4 bin olan yıllık gemi geçiş sayısı, bugün 40 binin üzerine çıktı" dedi.