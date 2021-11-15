"ATATÜRK VİZYONUNUN GETİRDİĞİ KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNİ UYGULAYAN TEK PARTİDİR."



Yılmaz Özdil konuşmasını şöyle sürdürdü: "PKK yanlısı görüşleri tabii var. PKK ile ortak paydaları var mı, tabii var. PKK'nın siyasi yansıması mıdır? Evet. Ama seçmenine yalan söylemez. Ne derse onu yapar. Aldığı her oyun hakkını veren tek partidir. Aslında bu anlamda diğer tüm parti ve seçmenlere örnek olması gerekir. Mesela kadın erkek eşitliği anlamında da baktığınızda... Mesela aslında teknik olarak hem Türk kavramına hem de Atatürkçülük kavramına karşı bir partidir. Ama aslında Atatürk vizyonunun getirdiği kadın erkek eşitliğini uygulayan tek partidir."

Bu da oldu! Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den HDP’yi övgü: “HDP seçmenine yalan söylemeyen tek partidir" | Video



SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU: "YILMAZ ÖZDİL'İN ATATÜRKÇÜLER'İ BURADA!"



HDP'ye övgüler düzen Yılmaz Özdil'in övgü dolu sözleri ise sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Özdil'e tepki gösterirken bir sosyal medya kullanıcısı "Yılmaz Özdil in Atatürkçüler'i burada!" diyerek terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasının fotoğraflarını paylaştı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise Özdil'e tepki göstererek, "Yılmaz Özdil, HDP'yi öve öve bitiremedi, Oldu olacak dağa da çık! Unuttuklarını da biz yazalım! HDP Kürt çocuklarının dağa gitmeye zorlayan, belediyeleri ile de terör örgütüne maddi/manevi destek sağlayan parti görünümlü terör yuvasıdır!" yorumunda bulundu.