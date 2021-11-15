Bizim TV isimli Youtube kanalında Lale Özan Arslan'a konuk olan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil gündeme dair konulara değinerek Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında da açıklamalarda bulundu.
"HDP SEÇMENİNE YALAN SÖYLEMEYEN TARİHTEKİ TEK PARTİDİR"
HDP ile ilgili açıklamalarında bulunan Özdil, HDP'nin kapatılması davası hakkındaki soruya cevap verirken "HDP'nin politikalarına karşıyım ama HDP'nin kapatılmasına karşıyım" ifadelerini kullandı.
"SEÇMENİNE YALAN SÖYLEMEYEN TEK PARTİ HDP!"
Özdil HDP'ye özgü dolu sözlerinde şunları belirtti: "HDP açısından benim şöyle bir gözlemim de var. Demokrasi tarihimiz açısından baktığımızda seçmenine yalan söylemeyen tek parti HDP'dir. HDP milletvekilleri, HDP parti yöneticileri vatandaşa oy isterken ne dediyse seçildikten sonra birebir onu yapmıştır. Ben görüşlerine katılmam, tekrar söylüyorum. Onlar da biliyor, ben de yazıyorum. Ama dışarıdayken. İçerideyken adamın arkasından yazmak kahpeliktir, kalleşliktir, pusu kurmaktır. Dışarıdayken suratına söylerim. HDP seçmenine yalan söylemeyen tarihteki tek partidir."
"ATATÜRK VİZYONUNUN GETİRDİĞİ KADIN ERKEK EŞİTLİĞİNİ UYGULAYAN TEK PARTİDİR."
Yılmaz Özdil konuşmasını şöyle sürdürdü: "PKK yanlısı görüşleri tabii var. PKK ile ortak paydaları var mı, tabii var. PKK'nın siyasi yansıması mıdır? Evet. Ama seçmenine yalan söylemez. Ne derse onu yapar. Aldığı her oyun hakkını veren tek partidir. Aslında bu anlamda diğer tüm parti ve seçmenlere örnek olması gerekir. Mesela kadın erkek eşitliği anlamında da baktığınızda... Mesela aslında teknik olarak hem Türk kavramına hem de Atatürkçülük kavramına karşı bir partidir. Ama aslında Atatürk vizyonunun getirdiği kadın erkek eşitliğini uygulayan tek partidir."
Bu da oldu! Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den HDP’yi övgü: “HDP seçmenine yalan söylemeyen tek partidir" | Video
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU: "YILMAZ ÖZDİL'İN ATATÜRKÇÜLER'İ BURADA!"
HDP'ye övgüler düzen Yılmaz Özdil'in övgü dolu sözleri ise sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Özdil'e tepki gösterirken bir sosyal medya kullanıcısı "Yılmaz Özdil in Atatürkçüler'i burada!" diyerek terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasının fotoğraflarını paylaştı.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise Özdil'e tepki göstererek, "Yılmaz Özdil, HDP'yi öve öve bitiremedi, Oldu olacak dağa da çık! Unuttuklarını da biz yazalım! HDP Kürt çocuklarının dağa gitmeye zorlayan, belediyeleri ile de terör örgütüne maddi/manevi destek sağlayan parti görünümlü terör yuvasıdır!" yorumunda bulundu.