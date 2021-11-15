Video Haber Bu da oldu! Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den HDP’yi övgü: “HDP seçmenine yalan söylemeyen tek partidir" | Video
Bu da oldu! Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den HDP’yi övgü: “HDP seçmenine yalan söylemeyen tek partidir

Bu da oldu! Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den HDP’yi övgü: “HDP seçmenine yalan söylemeyen tek partidir" | Video

15.11.2021 | 18:43

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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, gündeme dair bir Youtube kanalında açıklamalarda bulunarak HDP’ye övgüler yağdırdı. Özdil, “HDP seçmenine yalan söylemeyen tek partidir. HDP milletvekilleri, HDP parti yöneticileri vatandaşa oy isterken ne dediyse seçildikten sonra birebir onu yapmıştır. (…) Mesela kadın erkek eşitliği anlamında da baktığınızda... Mesela aslında teknik olarak hem Türk kavramına hem de Atatürkçülük kavramına karşı bir partidir. Ama aslında Atatürk vizyonunun getirdiği kadın erkek eşitliğini uygulayan tek partidir” dedi.

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