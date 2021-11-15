Bu da oldu! Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den HDP’yi övgü: “HDP seçmenine yalan söylemeyen tek partidir" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
02:01
47:42
01:01
Sümeyye Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti 15.11.2021 | 15:36
03:14
Engin Ardıç | Doktor Kemal Bey 15.11.2021 | 13:03
02:38
Mehmet Barlas | Erdoğan ve Bahçeli birlikteliği 15.11.2021 | 12:57
02:47
AK Parti'de gündem asgari ücret zammı | A takımı toplanıyor 15.11.2021 | 11:06
01:38
04:30
Fas’ta 28 araç birbirine girdi: 1 ölü, 35 yaralı | Video 15.11.2021 | 01:21
01:29
ABD'den terör örgütü YPG'ye üst düzey ziyaret | Video 15.11.2021 | 00:17
01:01:07
00:13
Fethiye’de yamaç paraşütü denize indi | Video 14.11.2021 | 20:16
04:37
15 Temmuz gazilerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi | Video 14.11.2021 | 18:12
02:08
40:10
06:37
Başkan Erdoğan'ı ağlatan belgesel | Video 14.11.2021 | 13:54
00:35
01:20
00:22
FETÖ’de çözülme sürüyor: 203 kripto örgüt üyesi daha deşifre oldu | Video 14.11.2021 | 10:48
00:19
PKK’nın kış üslenmesine Eren-1 Kış Operasyonu darbesi 13.11.2021 | 14:50
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, gündeme dair bir Youtube kanalında açıklamalarda bulunarak HDP’ye övgüler yağdırdı. Özdil, “HDP seçmenine yalan söylemeyen tek partidir. HDP milletvekilleri, HDP parti yöneticileri vatandaşa oy isterken ne dediyse seçildikten sonra birebir onu yapmıştır. (…) Mesela kadın erkek eşitliği anlamında da baktığınızda... Mesela aslında teknik olarak hem Türk kavramına hem de Atatürkçülük kavramına karşı bir partidir. Ama aslında Atatürk vizyonunun getirdiği kadın erkek eşitliğini uygulayan tek partidir” dedi.