CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen yaptığı 'Helalleşme' açıklaması gündemdeki yerini hala koruyor. Partililerin geçmişte toplumda açtığı yaralardan dolayı helalleşme turuna çıkacağını aktaran Kılıçdaroğlu, "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" dedi.

BAŞÖRTÜLÜ VATANDAŞLARI HEDEF ALDI

Halk TV'de yayınlanan bir programda Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını değerlendiren Gazeteci Levent Gültekin tepki çeken ifadeler kullandı. Değerlendirmesinde başörtülü vatandaşları hedef alan Gültekin, "Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu. Çünkü oyların oylarıyla ülke yedi yıldır yıkıma sürükleniyor, milyonlarca insanın hayatı mahvoldu." dedi.

Levent Gültekin'in 'Başörtülüler ülkeden özür dilesin' çıkışı tepki topladı: CHP usulü helalleşme | Video

AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gültekin açıklamalarının devamında, "Onların oylarıyla yüz binlerce insan KHK ile açlığa mahkum edildi. Demokrasinin adaletin felsefesi yerle bir edildi." ifadelerini kullandı. Gültekin'in bu açıklamaları kısa sürede tepkilerin odağı haline gelirken, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da Gültekin'e tepki gösterenler arasında yer aldı.

"CHP USULÜ HELALLEŞME"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özalan, "CHP kanalı Halk Tv'de, yıllarca haksızlığa uğrayan başörtülü vatandaşlarımıza "Ülkeden özür dileyin." çağrısı yapıyorlar. CHP usulü helalleşme!" ifadelerine yer verdi.

"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun helallik isteğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan cevap"