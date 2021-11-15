Levent Gültekin'in 'Başörtülüler ülkeden özür dilesin' çıkışı tepki topladı: CHP usulü helalleşme | Video

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gazeteci Levent Gültekin, Halk TV'de yayınlanan programda tepki çeken ifadeler kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamasını değerlendiren Gültekin, meselenin sadece Kürtlerden, Alevilerden ya da başörtülülerden özür dilemek olmadığını savundu. Gültekin yaptığı açıklamada, "Başörtülülerden ne kadar özür dilenmesi gerekiyorsa, başörtülülerin de ülkeden özür dilemesi gerekiyor. Onların oylarıyla insanların hayatı mahvoldu" dedi. Gültekin'in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada tepkilerin hedefi haline gelirken, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da Gültekin'e tepki gösterenler arasında yer aldı. Özalan, "CHP usulü helalleşme" diyerek tepkisini ortaya koydu.