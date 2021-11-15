Sosyal medya belediyeciliğin sonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin T4 Topkapı - Mescid-i Selam tramway hattında başlattığı bakım çalışması nedeniyle toplu taşımayı kullanarak işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. 14 Kasım - 21 Kasım 2021 tarihleri arası bakım çalışması sürecek.

Çok beklediklerini ve izdiham olduğu için zor anlar yaşadığını söyleyen bir vatandaş, yoğunluk nedeniyle karışıklık yaşadığını söyledi. Mağdur olduğunu söyleyen başka bir vatandaş işe, "Seferin ücretiz olması önemli değil. 3 kere de sinyal kesildi zaten. Bu çalışma sabah saatleri yerine akşam saatlerinde ya da hafta sonları yapılsa kimse mağdur olmaz. Bu çok büyük bir ayıptır. İşe gidiyorum yarım saat geç kaldım. İzin aldım. Bu aksamadan haberim yoktu. Böyle şeylerde Büyükşehirin mesaj atması haber vermesi lazım. Sosyal medyada o kadar şey yapıyorlar ama boş demek ki" diye konuştu.





'ULAŞIM FELÇ OLMUŞ DURUMDA'



Başka bir vatandaş ise, "Tramvaya bindik bir şey söylenmedi. Bakım olduğu söyleniyor. İşlerine ne zor şartlarda gidiyoruz. Bir yerde yürüyen merdivenler çalışmıyor. Tasarruf modundaymış. Ekrem İmamoğlu'ndan bu konuyla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Ya da bu insanları mağdur etmesin. Buradan otobüsle aktarma yapıyoruz. Nerden nasıl gideceksek. Ulaşım felç olmuş durumda. Biz bu konulardan şikayetçiyiz. Hiç memnun değiliz halk olarak" dedi.