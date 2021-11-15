Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Staj ve atamalarımızı FETÖ organize ediyordu
Giriş Tarihi: 15.11.2021

Staj ve atamalarımızı FETÖ organize ediyordu

Staj ve atamalarımızı FETÖ organize ediyordu

İtirafçı olan Denizli’nin Bekilli ilçesi kaymakamı Mehmet Yıldız anlattı: KPSS ve kaymakamlık sınavlarını önceden aldım. Sınavı kazanınca staj ve atamaları örgüt organize etti

DENİZLİ'NİN Bekilli ilçesine kaymakam olarak atanan ve KHK ile ihraç edilen Mehmet Yıldız, itirafçı oldu. FETÖ'nün çalışma evlerinde kaldığını anlatan Yıldız, KPSS ve kaymakamlık sınavlarını önceden aldığını, sınavı kazanmasının ardından stajlarının ve atamalarının örgüt tarafından organize edildiğini söyledi. Bir diğer itirafçı S.E. de Mehmet Yıldız ile aynı çalışma evinde kaldığını belirterek, sorular verilince "kul hakkı değil mi" diye sorduklarını, Hüseyin isimli örgüt imamının "Daha önce bunu sol örgütler, PKK'lılar, DHKP-C'liler devletin kademesine girmek için yapıyordu" dediğini anlattı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Staj ve atamalarımızı FETÖ organize ediyordu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA