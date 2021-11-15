Staj ve atamalarımızı FETÖ organize ediyordu

DENİZLİ
'NİN Bekilli
ilçesine kaymakam olarak atanan ve KHK ile ihraç edilen Mehmet Yıldız
, itirafçı oldu. FETÖ'nün çalışma evlerinde kaldığını anlatan Yıldız, KPSS ve kaymakamlık sınavlarını önceden aldığını, sınavı kazanmasının ardından stajlarının ve atamalarının örgüt tarafından organize edildiğini söyledi. Bir diğer itirafçı S.E. de Mehmet Yıldız ile aynı çalışma evinde kaldığını belirterek, sorular verilince "kul hakkı değil mi" diye sorduklarını, Hüseyin isimli örgüt imamının "Daha önce bunu sol örgütler, PKK'lılar, DHKP-C'liler devletin kademesine girmek için yapıyordu" dediğini anlattı.