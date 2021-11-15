Gazeteci Cengiz Alçayır sosyal medya hesabından tepkisini şu şekilde dile getirdi: "23 Haziran seçimlerinin 2. yılında İBB parasıyla, İstanbullu'nun parasıyla uydurma bir etkinlik düzenleyen, adını da Demokrasi Şenliği koyan CHP'li İmamoğlu, Karsu Dönmez'e bir konser için 170 bin TL. ödedi. Karsu Dönmez de CHP'li İmamoğlu için mutfak şov jesti yaptı!"