"İSLAMCI GENÇLİĞİN YETİŞMESİNİN ÖNCÜLERİNDEN BİRİYDİ"

A Haber canlı yayınına bağlanan Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak, Sezai Karakoç'u yad etti.

Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Sezai Karakoç'u 60'lı yıllardan itibaren tanıyorum. Nasıl yaşadı, nasıl bir insandı? Bir gün yağmurlu bir günde büyük postaneden vilayete doğru çıkıyor. Yayınevlerinin bulunduğu yerden… Ayakkabısının tabanları yeterli olmadığı için pantolonu çamura bulanıyor. Uzaktan şöyle bir baktım, Sezai Karakoç, Bab-ı Ali yokuşunda gidiyor. 1969'larda 70'lerde Bab-ı Ali'de 'Sabah' çıkıyordu, onun üçüncü sayfasında 'Sütun' başlığı altında yazılar yazıyordu. Düşünce insanıydı. Her yazısı çıktığı zaman hararetle yazılarını okuyordum. Belki ikinci Necip Fazıl da denilebilir. Rahmetli Sezai Karakoç mütevazi, kendi dünyasında bir insandı. Sezai Karakoç çok yönlü bir insandı. O bizim dünyanın mütefekkiriydi. İnsanlar eserleriyle yaşarlar. İslamcı gençliğin yetişmesinin öncülerinden biriydi. O bakımdan büyük bir kayıptır. Üzüntümüz sonsuzdur."