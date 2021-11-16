Türk şiir ve edebiyat dünyasının usta ismi Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, vefat haberini "Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebi miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin" sözleriyle yaptığı paylaşımla duyurdu.
"İSLAMCI GENÇLİĞİN YETİŞMESİNİN ÖNCÜLERİNDEN BİRİYDİ"
A Haber canlı yayınına bağlanan Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak, Sezai Karakoç'u yad etti.
Albayrak, şu ifadeleri kullandı:
"Sezai Karakoç'u 60'lı yıllardan itibaren tanıyorum. Nasıl yaşadı, nasıl bir insandı? Bir gün yağmurlu bir günde büyük postaneden vilayete doğru çıkıyor. Yayınevlerinin bulunduğu yerden… Ayakkabısının tabanları yeterli olmadığı için pantolonu çamura bulanıyor. Uzaktan şöyle bir baktım, Sezai Karakoç, Bab-ı Ali yokuşunda gidiyor. 1969'larda 70'lerde Bab-ı Ali'de 'Sabah' çıkıyordu, onun üçüncü sayfasında 'Sütun' başlığı altında yazılar yazıyordu. Düşünce insanıydı. Her yazısı çıktığı zaman hararetle yazılarını okuyordum. Belki ikinci Necip Fazıl da denilebilir. Rahmetli Sezai Karakoç mütevazi, kendi dünyasında bir insandı. Sezai Karakoç çok yönlü bir insandı. O bizim dünyanın mütefekkiriydi. İnsanlar eserleriyle yaşarlar. İslamcı gençliğin yetişmesinin öncülerinden biriydi. O bakımdan büyük bir kayıptır. Üzüntümüz sonsuzdur."
SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?
Ahmet Sezai Karakoç, 22 Ocak 1933 tarihinde Ergani, Diyarbakır'da doğdu.Babası Yasin Bey olup 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde çarpışırken Ruslara esir düşmüştür. Babası orta halli bir tüccardı. Dedesi Hüseyin Bey de Plevne Savaşı'na katılmış, Gazi Osman Paşa'nın teşekkürünü kazanmıştır. Annesinin ismi ise Emine idi ve ev hanımıydı. Ahmet Sezai Karakoç, İlkokul eğitimini 1938-1944 yılları arasında Ergani'de tamamladı. 1944 yılında sınavlara girip Maraş Ortaokulu'nda parasız yatılı olarak okumaya hak kazandı. 1947-1950 yılları arasında lise eğitimini yine parasız yatılı olarak Gaziantep Lisesi'nde tamamladı. Lise eğitimi boyunca Felsefe dersine ilgi duydu ve Felsefe okumaya karar verdi. Üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. Babası onun ilahiyat fakültesinden mezun olmasını istiyordu. İmkanları dahilinde eğitimine devam edebileceği yatılı tek bölüm Siyasal Bilgiler Fakültesi idi. Üniversite sınavlarına hazırlanırken kazanamama ihtimalini de göz önüne alarak her ihtimale karşı Felsefe bölümüne kayıt yaptırdı.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanarak başladığı yüksek öğrenimini 1955'te fakültenin Maliye Bölümünden mezuniyetle tamamladı. Mecburi hizmet sebebiyle Maliye Bakanlığında Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi bölümüne atandı.
Daha sonra Maliye Müfettişliği sınavına girdi ve sınavı kazandı. 11 Ocak 1956'da müfettiş yardımcılığı görevine başladı. 1959 yılında İstanbul'da gelirler kontrolörü oldu. Bir ara Ankara'ya çağrılıp Yeğenbey Vergi Dairesi'nde görevlendirildiyse de kısa bir müddet sonra yine İstanbul'daki görevine döndü. Görevi icabı Anadolu'yu çok gezdi ve birçok il ve ilçeyi inceleme, tanıma fırsatı buldu.
Şiirleri
Şiirler I (Monna Rosa)
Şiirler II (Şahdamar-Körfez-Sesler)
Şiirler III (Hızırla Kırk Saat)
Şiirler IV (Taha'nın Kitabı, Gül Muştusu)
Şiirler V (Zamana Adanmış Sözler)
Sezai Karakoç'un Eserleri (Kitapları)
- Diriliş Neslinin Amentüsü
- İslam'ın Dirilişi
- Mevlana
- Yitik Cenet
- İnsanlığn Dirilişi
- Kıyamet Aşisi
- Yunus Emre
- Leyla İle Mecnun
- Diriliş Muştusu
- İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü
- Ayin Çeşmeler
- Varolma Savaşı
- Günlük Yazılar 3 ( Sur )
- Çağ ve İlham Sevgi Devrim
Deneme
Edebiyat Yazıları I Medeniyetin Rüyası Rüyanın Medeniyeti Şiir
Edebiyat Yazıları II Dişimizin Zarı...
Edebiyat Yazıları III Eğik Ehramlar
Düşünce
Ruhun Dirilişi
Kıyamet Aşısı
Çağ ve İlham I-II-III-IV
İnsanlığın Dirilişi
Diriliş Neslinin Âmentüsü
Yitik Cennet
Makamda
İslâmın Dirilişi
Gündönümü
Diriliş Muştusu
İslâm
İslâm Toplumunun Ekonomik Strüktürü
Düşünceler I-II
Dirilişin Çevresinde
Fizikötesi Açısından Ufuklar ve Daha Ötesi I-II-III
Yapı Taşları ve Kaderimizin Çağrısı I-II
Samanyolunda Ziyafet
Unutuş ve Hatırlayış
Varolma Savaşı
Çağdaş Batı Düşüncesinden
Çıkış Yolu I-II-III