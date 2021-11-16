Reklam uğruna ’tık’ dolandırıcılığı: Google ’fake’ içerikleri neden öne çıkarıyor?

'Google News' sistemini kullanarak tık ve reklam dolandırıcılığı yapan haber sitesi görünümündeki web portalları son dönemde kamuoyunda sıkça tartışılmaya başlandı. Gerçek dahi olmayan 'Ünlü isim öldü' 'O şirket battı' tarzı içerikleri siteleri üzerinden yayına sokan portallar, para kazanmak uğruna yalan haberlerle hem insanların hayatını suistimal ediyor hem de vatandaşın doğru haber alma hakkını engelliyor.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık konuyla ilgili sabah.com.tr'ye dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Ali Murat Kırık ilk olarak 'Google News' sistemine açıklık getirdi: Google News, yapı itibarıyla bir haber kaydı. Google'ın belli algoritmalara göre, haber içeriklerini öne çıkardığı bir alan. Google; içerikler/yapı/özgünlük/uzunluk gibi kriterlere göre haberleri sıralıyor ve Google News akışına ekliyor.