28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas: Kemal Kılıçdaroğlu hangi yüzle bizimle helalleşecek?

28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına tepki gösterdi. İlyas, Türkiye'nin gelişimin önünü tıkayan en büyük darbelerden bir tanesinin 28 Şubat post modern darbesi olduğunu belirterek, "Bu darbe ile birlikte inançlı bir nesil sosyal hayatın her alanından şiddetli bir biçimde uzaklaştırılırken, yarının Türkiye'sine yön verecek dindar gençlikte üniversite koridorlarından uzaklaştırılmıştır. FETÖ elebaşısının bir emriyle başını açan örgüt üyeleri bizler okul bahçesine dahi alınmaz iken koşa koşa sınıflardaki, anfilerde ki yerlerini almışlardır. Gelinen noktada görüldü ki 15 Temmuz İşgal girişimine giden yolun temelleri 28 Şubat'ta atılmıştır. Yetişen dindar ve ilkeli nesil okullarını bitiremediği için onların alacakları görevleri FETÖ'nün örgüt elemanları bir şekilde işgal etmiştir" ifadelerini kullandı.

"HANGİ YÜZLE BİZİMLE HELALLEŞECEK"

"İktidar olursa devletimizin büyük uğraşlarla hala temizlemeye çalıştığı örgüt üyelerini hiçbir ayrım yapmadan görevlerine geri başlatacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu hangi yüzle bizimle helalleşecektir?" diyen İlyas, "Biz FETÖ ile iş tutanlara, şehitlerimize ve ailelerine küfür edenlere sahip çıkanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Ülkemizin güneyinde Kürdistan hayali kuranlara karşı tezkereye hayır diyenlere hakkımızı helal etmiyoruz. Verilen demeci samimi görmüyoruz. Biz sözlere değil,amellere bakıyoruz. Ve biz inançlı bir nesil olarak yarınlarımıza yön vermek için geçmişten ders alıyoruz. Boş sözlere karnımız tok..." açıklamasını yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu 'Helalleşme' çıkışı ile en çok FETÖ'cüleri sevindirdi