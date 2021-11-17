Kemal Kılıçdaroğlu ’Helalleşme’ çıkışı ile en çok FETÖ’cüleri sevindirdi

"KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI TARİHİ"

Türkiye'yi karıştırmak için Youtube üzerinden yaptığı yayınlar ile bilinen FETÖ'cü Said Sefa ise, "Adına helalleşme demeyelim başka bir şey diyelim" diyenler de var "helalleşme şu tarihten başlasın şunları şunları kapsasın" diyen de. Haklı olabilirler; ama CHP genel başkanının açıklamaları tarihi mahiyettedir ve böylesi bir Türkiye'de bu açıklamalar son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.