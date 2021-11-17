İBBde çay dayağı! Çayı geç demleyen çaycıyı dövdüler

'ASIL DAYAĞI BEN YEDİM'

Akın T., ifadesinde, mesaiye erken başlamak için Murat G., ile konuştuğunu bu sırada çaycının, 'Daha erken açarsam bana paramı verecekler?' şeklinde konuştuğunu, konuşmaya öfkelendiği için mesai arkadaşını uyardığını aralarında çıkan tartışmada asıl darp edilenin kendisi olduğunu ve kıyafetlerinin parçalandığını söyleyerek Murat G.'den şikayetçi oldu. Belediyedeki çay tartışması üzerine olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.