Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan'dan yüzde 50+1 açıklaması
Giriş Tarihi: 17.11.2021 14:03 Son Güncelleme: 17.11.2021 14:04

Son dakika | Başkan Erdoğan'dan yüzde 50+1 açıklaması

Son dakika | Başkan Erdoğan’dan yüzde 50+1 açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan çok önemli başlıklara yer verdiği grup toplantısı gününde yüzde 50+1 tartışmasıyla ilgili de önemli bir son dakika açıklamasında bulundu. Erdoğan yalan haberlere dikkat çekerek "Yetkili organ parlamentodur" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşen grup toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu. Birçok başlığa değinen Erdoğan son günlerde sıkça dillendirilen ve birçok farklı tezin ortaya atıldığı yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin de önemli bir değerlendirme yaptı.

YALAN HABERLERE DİKKAT ÇEKTİ: KARAR MERCİ PARLAMENTODUR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimlerde kazananı belirleyen oran olan yüzde 50+1 tartışmasına dair "Bunların hepsi maalesef yalan dolan, bu tür şeyler. Bu konularla, özellikle Anayasa değişikliğiyle ilgili karar merci parlamentodur." ifadesini kullandı.

Faiz kararına ilişkin Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bırakın da bağımsız olarak kararını o versin." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan yüzde 50+1 açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA