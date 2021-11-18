Fatih Belediye Başkanı SABAH’a konuştu! Fatih’in çehresi değişiyor

İstanbul'da doğup büyüyen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan özverili çalışmalarıyla kısa sürede Fatihlilerin gönlünde taht kurmayı başardı. Fatihlilerle hizmet ve sevgi eksenli bir bağının olduğunu belirten Başkan Turan, "Ben onları seviyorum, onların da beni sevdiği kanaatindeyim" dedi. Gerçekleştirdiği faaliyetleri ve devam etmekte olan projelerini SABAH'a anlatan Turan, Kapalı Çarşı'dan kütüphanelere, millet bahçesinden ulaşıma kadar birçok konuyu irdeledi.
KAPALI ÇARŞI ESKİ TARİHİ GÖRÜNTÜSÜNE KAVUŞUYOR
Kapalıçarşı'da devam eden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Mehmet Ergün Turan şunları söyledi: "Şu anda çarşıda kapsamlı restorasyon yapılıyor. Yaklaşık 17 bin metreye yakın yer döşemesi değiştirildi. Çok fazla yeraltı müdahaleler olduğu için kötü bir görüntü vardı. Onları düzelttik. Beden duvarlarında çok büyük çatlaklar ve kılcal çatlaklar vardı.
Raspa yaparak bunları ortaya çıkardık. Zemin çökmeleri var, onlara enjeksiyon yapıyoruz. 50'ye yakın kalemkâr çalışıyor. Bütün bu müdahaleler kurduğumuz 7 kişilik bilim kurulunun görüşleri doğrultusunda yapıyoruz. Kapalı Çarşı çok daha güzel eski tarihi görüntüsüne uygun bir çarşı haline dönüyor. Yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz. Planlanan tarihten daha erken olarak önümüzdeki yılın 6'ıncı ayında bütün işleri bitirmiş olacağız."
BELEDİYE BİNASI KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞTÜ
Kütüphanelerle ilgili önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Başkan Turan: "Çok büyük bir kütüphane talebi vardı. Bu talep doğrultusunda 12 kütüphane açtık. Bunlardan en büyüğü belediye binamızda. Geçmişte müdürlüklerimizin olduğu, 4 bin metrekarelik alanı kütüphaneye çevirdik. Yeni bir bina kiralamadık. 4 müdürlüğümüzü yukarıdaki katlara aldık.
Boş yerimiz yoktu ama fedakarlık yaptık. İstanbul'un en yüksek oturma kapasitesine sahip kütüphanesini açtık. 400 kişi aynı anda oturup kitap okuyabiliyor ve ders çalışabiliyor. 7/24 açık bu kütüphane. Yeni açılan bir kütüphane olmasına rağmen erken saatlerde gelen gençler burada sıra bekliyor. Şu anda kütüphanelerimize kayıtlı üye sayımız 27 bin rakamlarına ulaştı. Anadolu'nun birçok kasabasının nüfusundan daha çok üyemiz var. Fatih Belediyesi'ne ait kütüphaneler artık İstanbul'un önemli bir markası" şeklinde konuştu.
FATİH'TE YENİ KÜLTÜR MUHİTLERİ OLUŞUYOR
Üniversite öğrencilerinin yüksek lisans ve doktora tezlerine destek verdiklerini belirten Turan: "Davutpaşa Medresesi'nde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine 4 aylığına bir odayı ve bir masayı zimmetliyoruz. Genelde sosyal bilimler alanında çalışma yapanlara tahsis ediyoruz. Davutpaşa Medresesi Türkiye'de belki de bu konuda hizmet veren ilk örnek mekandır. Şu ana kadar buralarda 300'e yakında öğrenci hizmet gördü. Ayrıca öğrenciler burada seminer ve konferanslar veriyor. Burada yeni bir kültür muhiti oluşuyor" dedi.
ARTIK ÇOCUKLAR HALİÇ'TEN FATİH'İ İZLEYEBİLİYOR
Haliç'te açılan Kano ve Kürek Merkezinin önemine değinen Turan: "Fatih'in 3 tarafı denizle çevrili ama denizden Fatih'i görmemiş binlerce çocuk var. Bunun üzerine biz de Haliç'te Kano ve Kürek Sporları Merkezi'ni açtık. Şu anda binlerce çocuğumuz, dezavantajlı gencimiz yelken, kano ve kürek eğitimi alıyor. İstanbul'daki en önemli kano-kürek merkezi oldu. Burası tamamen ücretsiz. Gençlerin ve okulların kullanımına açık bir merkez. Bunun yanında 3 yeni yüzme havuzu ve spor salonları açıp gençlerin hizmetine sunduk" diye konuştu.
SURDİBİ MİLLET BAHÇESİNİN İLK ETABI BAŞLADI
Fatih'te yapılacak millet bahçesinin ilk etabına başladıklarını söyleyen Turan: "Fatih'te en çok kötülük barındıran yerler sur dibidir. Buralarda hem çevre kirliliği hem de sosyolojik olarak da bazı olumsuzluklar vardı. 1 buçuk-2 yıl içerisinde 965 kişiyle gece kondu ve ahırlarını kaldırmak için anlaştık. Burada bir proje yaptık, Suriçi Millet Bahçesi olarak. İhalesini yaptık ve projenin ilk etabına başladık. 100 yıldır halkın kullanımında olmayan bir bölgeyi tamamen yeşil bir banda çeviren bir proje yapıyoruz. Buralarda asla yapılaşma olmayacak, her zaman halkın hizmetinde olacak. Projeye dair sağladıkları desteklerden dolayı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kuram'a teşekkür ediyorum" dedi.
AÇILACAK TREN HATTINA BİSİKLET YOLU DA EKLENECEK
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın Fatih'e değer katacağını vurgulayan Turan şunları söyledi: "Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki ulaşım aksı kapandığı için burada sosyal bir deformasyon oluşmaya başladı. Fatih'te bize göre yapılan en önemli projelerden bir tanesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'dır. Bu projeyle birlikte bu sorun ortadan kalkıyor ve proje sayesinde eski tren yolu hayata geçecek. Vatandaşlar 17 dakika içerisinde Sirkeci'den Kazlıçeşme'ye ulaşabilecek. Tren hattında bisiklet ve yürüyüş yolu da olacak. Fatih, 7 buçuk kilometre bisiklet yolu kazanacak. İklim değişikliğini konuştuğumuz bu günlerde çok çevreci bu proje faaliyete geçecek."
FATİH'İN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR
Kültür ve sanat alanında Fatih'in çehresini değiştirdiklerini dile getiren Turan konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Fatih inşa edici bir yerdir. Bu yüzden kültür sanata da yeni bir başlık açtık. Fatih'te ilk defa 2 ayrı mekanda sanat galerisi açtık. Pandemi sürecinde bu 2 ayrı mekanda çok nitelikli 11 sergi yaptık. Sanat galerilerimiz devam edecek. Ayrıca sadece Lonca bölgesinde 400 yakın evin dış cephelerini boyadık. Orada ışıl ışıl bir görüntü oluştu. Balat bölgesinde Ayvansaray'dan Unkapanı'na kadar 350 binanın 300'üne yakınını tek tek elden geçirdik. Buraları kablo, tabela, anten, klima gibi kötü görüntülerden arındırıyoruz. Şimdiye kadar bambaşka bir görüntü elde ettik. Aynı çalışmayı Unkapanı köprüsünden başlayıp Eminönü'ne kadar devam ettireceğiz. Yeli ve yabancı turistler için çok iyi mekanlar oluşmaya başladı.