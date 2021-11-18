Fatih Belediye Başkanı SABAH’a konuştu! Fatih’in çehresi değişiyor

SURDİBİ MİLLET BAHÇESİNİN İLK ETABI BAŞLADI

Fatih'te yapılacak millet bahçesinin ilk etabına başladıklarını söyleyen Turan: "Fatih'te en çok kötülük barındıran yerler sur dibidir. Buralarda hem çevre kirliliği hem de sosyolojik olarak da bazı olumsuzluklar vardı. 1 buçuk-2 yıl içerisinde 965 kişiyle gece kondu ve ahırlarını kaldırmak için anlaştık. Burada bir proje yaptık, Suriçi Millet Bahçesi olarak. İhalesini yaptık ve projenin ilk etabına başladık. 100 yıldır halkın kullanımında olmayan bir bölgeyi tamamen yeşil bir banda çeviren bir proje yapıyoruz. Buralarda asla yapılaşma olmayacak, her zaman halkın hizmetinde olacak. Projeye dair sağladıkları desteklerden dolayı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kuram'a teşekkür ediyorum" dedi.