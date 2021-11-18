PKK’nın sözde yöneticisi Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi! Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: Bir devir kapandı...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu tespit edildi.
"ŞU ANA KADAR ÖLDÜRÜLEN EN ÖNEMLİ TERÖRİSTLERDEN BİRİSİ"
Bu önemli gelişmeyi A Haber ekranlarında değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, şu ifadeleri kullandı:
PKK'nın üst düzey isimlerinden Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi! Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: Bir devir kapandı... | Video
Bahsettiğimiz kişi terör örgütü açısında ulaşılamaz, erişilemez, dokunulamaz denilen son derece önemli figürlerinden birisi. Örgütün 8 kişilik PKK/KCK'nın sözde merkez üyesi. Şu ana kadar öldürülen en önemli teröristlerden birisi.
"TAM ANLAMIYLA BİR TERÖR PUTU"
Bu terörist PKK'dan da eski. PKK kurulmadan evvel var. O dönem bir takım istihbarat servisleri bunları PKK'ya monte ettiler. Örgüt açısından son derece önemli bir figür. ASALA ile bağlantı sağlıyor.
Demografik anlamda bağlantı sağlıyor. 1984 yılında PKK'nın ilk silahlı eylemi Eruh baskınında da koordinatör olarak rol oynadı. PKK açısından çok önemli bir hikayesi var. Tam anlamıyla bir terör putu.
"BİR DEVİR KAPANDI"
Sayısız eylemin arkasında imzası var. PKK'nın almış olduğu kararlarda izi var parmağı var. PKK içerisinde büyük bir moral bozukluğuna sebep verecek. Mutlaka sonuçları olacak. Son zamanlarda yapılan en önemli etki. Ortaya çıkması bile büyük anlam taşıyor. Bir devir kapandı bununla. ASALA çok üzgün şu an. Bunları kullanan istihbarat servisleri çok üzgün."Son dakika... PKK'nın sözde yöneticisi Ali Haydar Kaytan öldürüldü! Cesedi gömen teröristlere infaz