PKK’nın sözde yöneticisi Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi! Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: Bir devir kapandı...

"BİR DEVİR KAPANDI"

Sayısız eylemin arkasında imzası var. PKK'nın almış olduğu kararlarda izi var parmağı var. PKK içerisinde büyük bir moral bozukluğuna sebep verecek. Mutlaka sonuçları olacak. Son zamanlarda yapılan en önemli etki. Ortaya çıkması bile büyük anlam taşıyor. Bir devir kapandı bununla. ASALA çok üzgün şu an. Bunları kullanan istihbarat servisleri çok üzgün."

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