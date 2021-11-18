Video Haber PKK'nın üst düzey isimlerinden Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi! Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: Bir devir kapandı... | Video
PKK'nın üst düzey isimlerinden Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi! Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: Bir devir kapandı... | Video

PKK'nın üst düzey isimlerinden Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi! Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: Bir devir kapandı... | Video

18.11.2021 | 19:16

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MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden biri daha etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu tespit edildi. Bu önemli gelişmeyi A Haber ekranlarında değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Örgütün 8 kişilik PKK/KCK'nın sözde merkez üyesi. Şu ana kadar en önemli teröristlerden bir tanesi. Bu terörist PKK'dan da eski. Bir devir kapandı bununla. ASALA çok üzgün şu an." ifadelerini kullandı.

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