PKK'nın üst düzey isimlerinden Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi! Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: Bir devir kapandı... | Video

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden biri daha etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK/KCK'nın kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu tespit edildi. Bu önemli gelişmeyi A Haber ekranlarında değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Örgütün 8 kişilik PKK/KCK'nın sözde merkez üyesi. Şu ana kadar en önemli teröristlerden bir tanesi. Bu terörist PKK'dan da eski. Bir devir kapandı bununla. ASALA çok üzgün şu an." ifadelerini kullandı.