SON DAKİKA | Başak Cengiz cinayetinde korkunç rapor! Vahşetin boyutu otopside ortaya çıktı!

SON DAKİKA: KILIÇLA UYUMLU KESİLER

Bu kesilerin olay yeri görüntüleriyle de uyumlu yaklaşık 80-90 santimetre boyunda elde edilen kılıç ile oluştuğunun düşünüldüğü kaydedilen raporda, genç kadının çok sayıda organ yaralanmasının da bulunduğu ifade edildi.