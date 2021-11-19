‘İşlem kaçak, kayıt yok, çalışanlar dışardan’





BEN O AN ŞOKTAYDIM



Evin Baykuşak savunmasında "Ben 4 yıldır anestesi teknikerliği yapıyorum. 3 yıldır saç ekimi yapıyorum. Hastanın onay işlemleri yapılmıştı. Olay günü ben sürekli yan tarafta bulunan doktor Mehmet ile görüşüyor ve onun talimatı ile işlemleri yapıyordum. Çizim odasından çizim malzemeleri almaya gittiğimde hastanın hırıltı sesini duydum. Doktor Mehmet ve Şehnaz odadaydı. Doktor Mehmet müdahale ediyordu. Bana mavi kod vermemi söyledi. Ben bunun üzerine mavi kod verdim. Bunun üzerine doktor Çağrı Serdar ve mavi kod ekibi geldiler. Ben o an şoktaydım. Biz hastaya saç ekimi yapmadan henüz kanallar açılmadan sadece çizim aşamasında hasta rahatsızlandı. Büyük bir alan ekilmeyeceği için normal dozun altında uygulandı. Fazla doz uygulaması söz konusu değildir" diyerek beraatını talep etti.

Şehnaz Çelebi'de savunmasında anestezinin normal dozun altında uygulandığını belirterek "Doktorun talimatı ile küçük bir alanda kök alımına başladım. Bu sırada hasta iyiydi. Sürekli konuşuyorduk. Doktorun odası yan taraftaydı. Biz olağan işlemleri yaptık. Kanal açım işlemi başlamadan hasta rahatsızlandığını söyledi. Bunun üzerine doktor Mehmet ilk müdahaleyi yaptı. Bize mavi kod vermemiz talimatını verdi. Ben ve diğer arkadaşım mavi kodda bulunduk. Üst katta bulunan Çağrı beyde geldi. Zaten yakın olduğu için ilk Çağrı bey geldi. Arkasından mavi kod ekibi geldi. Saç ekimi odasında ilk müdahale yapıldı. Burada hasta kendine geldi. Ancak daha sonra hastayı aşağıya kalp bölümüne indirdiler. Oradaki operasyondan benim haberim yoktur. Suçsuzum, beraatımı talep ederim" dedi.