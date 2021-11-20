Son dakika haberi: TSK'nın Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi, 1407 mağara kullanılamaz hale getirildi, 1812 EYP imha edildi.
Gelen son dakika haberine göre; TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatlarında 7 ayda 831 terörist etkisiz hale getirildi, 1407 mağara kullanılamaz hale getirildi, 1812 EYP imha edildi.
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İşte Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı