CHP'nin ekmeğinden ettiği 25 bin işçi, ayağa kalktı: "Kılıçdaroğlu'na hakkımızı helal etmiyoruz"

*Abdullah Atılmaz: "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde TIR şoförlüğü yaparken 21 Ağustos 2019'da ekonomik gerekçelerden dolayı işten çıkarıldım. Bana biz halkın parasını koruyoruz dediler. Biz halk değil miyiz? Beni okullar açılmadan aç ve açıkta bıraktılar"

*Mahmut Güldibi: "Ankara'da ANFA'da görev yaparken işten çıkarıldım. Benim çocuğum bana her gün "Baba bugün işten çıkarıldın mı? diye sordu. Bir babanın evladı ile bu şekilde bir ilişki kurmasına yol açan bir kişi nasıl helallik isteyebilir?"