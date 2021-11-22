Kritik Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başladı! Masada asgari ücret başta olmak üzere kritik konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine toplantısında Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son durum masaya yatırılıyor. Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmelerin de toplantının gündeminde olması beklenirken. Terörle mücadele, ekonomi ve koronavirüs de önemli maddeler olarak öne çıkıyor.

Edinilen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek. Ekonomideki son verilerin de değerlendirileceği toplantıda, masadaki bir diğer konu koronavirüsle mücadele. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum ele alınacak. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.