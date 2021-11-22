TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit yerli motor için tarih verdi

1967 yılında Denizli'de doğan Prof. Dr. Mahmut F. AKŞİT, 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden Lisans derecesi ile mezun olmuştur.

Akademik çalışmalarını ABD Troy, NY'da bulunan Rensselaer Polytechnic Institute'da sürdüren Akşit, Makina ve Havacılık Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında Yüksek Lisans, 1998 yılında da Doktora derecelerini tamamla 2004 yılında Doçent, 2015 yılında Profesörlük unvanlarını aldı.

ABD bulunduğu sırada General Electric Corporate ArGe Merkezi'nde 10 yıl boyunca sırasıyla Consultant Research Engineer, Senior Researcher, Static Seals Manager ve son olarak da Advanced Seals Research Team Leader olarak görev yaptı.

Akşit 2001 yılında Türkiye'ye dönerek Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü.

Kariyerine 2003 yılından itibaren Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünde devam eden Akşit 2016 yılında Profesörlük unvanını almıştır.

Profesör Akşit, 2013 yılı Aralık ayında TEI (TUSAŞ Uçak Motor Sanayi A.Ş.) Genel Müdürlüğü'ne atanmış olup halen bu görevinin yanında MILRES Milli Rüzgar Türbini Geliştirilmesi Projesi Başkanlığı, ESAC Eskişehir Havacılık Kümelenmesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Uluslararası Gaz Türbini Enstitüsü Isı Transferi Teknik Komitesi üyeliği görevlerini de yürütmektedir.

Profesör Akşit'in Uçak Motorları, Gaz ve Buhar Türbinleri konularında 25 yılı aşkın tecrübesi, 16 değişik ülkede yayınlanmış 60'ın üzerinde patentleri, 150'ye yakın makale, tebliğ, NASA ve NATO teknik raporları ve benzeri bilimsel yayınları bulunmaktadır.